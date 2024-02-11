محافظ كفر الشيخ: تنظيم قافلة طبية ضمن «100 يوم صحة» بمركز الرياض

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن تنظيم قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، لتقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعوية للمواطنين بالمجان، في قرية أم سن التابعة لمركز الرياض، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

خدمات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»

وأوضح المحافظ، أنّ المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» تُعد من أهم المبادرات الصحية التي قدمتها الدولة، وتشتمل على العديد من الخدمات التي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن الأمراض غير السارية مثل «السكري، وضغط الدم»، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، فضلًا عن الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات، وأيضًا الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وخدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن، وكذلك الكشف عن المشكلات الصحية مثل توقف النمو والسمنة وفقر الدم بين أطفال المدارس، والاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع لدى الأطفال لتجنب إصابتهم بالإعاقة السمعية.

زيارات منزلية لغير القادرين

ودعا محافظ كفر الشيخ، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» بالوحدات الصحية والعيادات والقوافل المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».