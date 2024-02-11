زوجان يجبران ابنتها على استخدام كرسي متحرك لمدة 5 سنوات لسبب غير متوقع

في واقعة فريدة من نوعها، أجبر أب وأم ابنتهما الصغيرة التي تبلغ من العمر 7 سنوات على ارتكاب فعل غريب، نتيجة رغبتهما في الحصول على المزيد من المال، إذ طلبا منها استخدام كرسي متحرك لمدة 5 سنوات حتى يتمكنوا من الحصول على الأموال وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن البريطانية».

الجلوس على كرسي متحرك

قامت الوالدة التي تدعى «لويز لو» وزوجها «مارتن» بهذه الحيلة من أجل الحصول على مزايا وإعانات إضافية، والتي تكون متوفرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأجبر الزوجان السابقان ابنتهما على الجلوس على كرسي متحرك منذ عام 2012 ما تسبب لها في «إهانة غير مبررة»، كما أنهما حرماها من الطفولة وتعرضت للتنمر في المدرسة من قبل زملائها.

بين عامي 2012 و2017، قام الزوجان بتلفيق الأمراض والأعراض المبالغ فيها بشأن صحة ابنتهما، كما أنهم أعطوها أدوية غير ضرورية، وعندما تطورت المواعيد الطبية نحو 30 موعدًا في المستشفى، لدرجة أنه تم حجز الفتاة في المستشفى دون سبب، وحينها شك الأطباء في الأمر، إذ أدركوا أن أعراض الفتاة التي تقولها كانت ملفقة أو مبالغ فيها.

الاعتراف بالجريمة

اعترفت الأم بهذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها في حق ابنتها وتم الحكم عليها بالسجن 7 سنوات، والأب تم نقله إلى دار رعاية بسبب حالته العقلية المضطربة، حيث عندما وصلت الفتاة إلى عمر 18 عاما قالت أن والديها كذبوا عليها وأخبروها أنها لا تستطيع التحرك بشكل جيد لذلك يجب عليها الجلوس على الكرسي والمتحرك، وحينها كانت تشعر بالضيق الشديد، الأمر الذي أثر على حالتها النفسية بشكل سلبي.