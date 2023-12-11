الداخلية تواصل تأمين الانتخابات الرئاسية وتساعد الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة

في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدي بكل حسم وحزم لأية محاولات من شأنها المساس بمجريات سير العملية الانتخابية أو النيل من مقومات الاستقرار الأمني، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات الأمنية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد الأمني لتأمين مجريات سير عملية الاقتراع لليوم الثاني.

كما مر مديرو الأمن والقيادات الأمنية على كل الخدمات المكلفة، بتأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من انتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الانتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وإيماناً وترسيخاً للدور المجتمعي للوزارة، قامت قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط كافة اللجان الانتخابية بمساعدة وتسهيل عملية الاقتراع للناخبين خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي لاقى استحسان المواطنين.

كما استجابت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المحافظات، لعدد من الحالات الإنسانية، التي التمس خلالها المواطنين من ذوي الهمم وكبار السن مساعدتهم في الانتقال إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، والذي لاقى استحسانهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذه اللفتة الإنسانية.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على توفير المناخ الآمن والمستقر للمواطنين، وحماية حقوقهم الدستورية، وضمان سير العملية الانتخابية في ظل مناخ من الأمن والاستقرار.