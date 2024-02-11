على كرسي متحرك.. «حسين» يتحدى إعاقته ويحقق ذاته من خلال كرة السلة

يجلسون على كراسٍ متحركة، مٌسلحين بإرادة وعزيمة قوية، تجعلهم قادرين على تحقيق المٌستحيل، وفعل ما لم يستطع عليه بعض الأسوياء، إذ ينطلقون في ساحة جامعة المنيا الجديدة، على أمل الفوز ببطولة كرة السلة.

حسين منصور، 27 عاما، أحد اللاعبين المشاركين في بطولة كرة السلة بمحافظة المنيا، يعمل مدرب غوص، إلا أنه تعرض لحادث غطس، بانفجار تانك الهواء، ما أدى إلى بتر مزدوج فوق الركبة، وكسور في الجسم، وقطع في الجمجمة عام 2014، ليبتعد فترة عن المجال، حتى يستعيد شغفه مرة أخرى، بحسب حديثه لـ«الوطن».

«حسين» يبحث عن مجال رياضي لتحقيق ذاته

عاد «حسين» إلى السباحة مرة أخرى، من خلال كرسي متحرك، لكن قلة الماديات كانت عائقا أمام تحقيق حلمه، بأن يكون أول مدرب غوص لذوي الاحتياجات الخاصة: «قعدت فترة في السباحة، كنت فاكر إني هحقق حلمي، بس ماقدرتش لأن السباحة مكلفة قوي، وقررت أشوف مجال تاني أقدر أحقق فيه ذاتي».

«حسين» يتجه إلى كرة السلة

واتجه «حسين» إلى كرة السلة منذ 4 سنوات، ولم يواجه فيها صعوبات مثل سابقتها، وانضم لكرة السلة للكراسي المتحركة، في نادٍ بمحافظة الإسكندرية: «بقالي فترة بالعب كرة سلة، مكانش فيها صعوبات زي السباحة، خاصة الجانب المادي».

يلعب «حسين» في الدور الأول لبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، المقامة في جامعة المنيا الجديدة، وتعتمد مباريات كرة السلة على تجميع نقاط «ذهاب وعودة».

واستطاع فريق الإسكندرية التغلب على نظيره دمنهور، لكنه خسر أمام الفيوم، ويستمر فى تجميع النقاط حتى نهاية مباريات الدور الأول، اليوم، ليستعد إلى الدور الثاني بداية من يوم 7 إلى 9 مارس المقبل: «لسه هنلاعب 3 فرق، بني سويف والمنيا ومؤسسة الحسن، ولما بنكسب بنجمع نقط، والفرق الفايزة بتاخد مراكز أول وتاني وهكذا، وبيتوزع ميداليات وجوايز».