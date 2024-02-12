سقوط شهيدين جديدين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فتى فلسطيني «15 عاما»، يدعى محمد طارق أبو سنينة من العيزرية متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، فيما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى الإعلان عن إضراب شامل وحداد في بلدة العيزرية.

وفي الساعات الأولى من اليوم، شيع أهالي بلدة بتير غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة جثمان الشهيد رامي راشد البطحة «35 عاما» إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، وفق «وفا»، إن بعد معاينة جثمان الشهيد في «مستشفى بيت جالا» الحكومي، تبين إصابته بأكثر من 20 رصاصة في مختلف أنحاء جسده.

العثور نحو 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الرمال وتل الهوا

وأمس الأحد، أعلنت إحدى الفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، العثور على نحو 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، من أحياء الرمال وتل الهوا في مدينة غزة، داعية في بيان، عبر «تليجرام»، «محكمة العدل الدولية» لتوثيق الجرائم واعتماد قرار بوقف الحرب ومحاسبة الكيان المارق وقادته النازيين على جرائمهم.

وفي وقت سابق، توقع مسؤول أمريكي حدوث انفراجة في صفقة التبادل في غزة خلال أسبوع، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الأحد، أظهرت نتائج التصويت الإجرائي في «مجلس الشيوخ» الأمريكي، وفق وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، تأييد أكثر من ثلثي المشرعين بالمجلس مشروع قانون مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، في تصويت إجرائي، فيما أشارت الوكالة الروسية، إلى أن لم يعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع.

وكان أعضاء «مجلس الشيوخ» الأمريكي، صوتوا في وقت سابق على قانون موازنة توفيقي نص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وتسوية الوضع على الحدود الجنوبية، فيما نص القانون، وفق «سبوتنيك»، على تخصيص 14.1 مليار دولار لـ«تل أبيب»، و60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا.