غضب فلسطيني ضد قرار الأرجنتين بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

غضب عارم يجتاح فلسطين بعد إعلان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب وصوله إلى تل أبيب عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.

نقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس

وكان ميلي قد زار دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، واستقبله بمطار بن غوريون وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقال خلال اللقاء إنه يخطط لنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس الغربية المحتلة.

ومن المقرر أن يلتقي ميلي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدًا الأربعاء، لبحث خطوات توطيد العلاقات بين البلدين، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

كما سيشارك الرئيس الأرجنتيني في احتفالية لاحياء ذكرى أحداث السابع من أكتوبر الماضي على جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن أنشطة زيارته إلي إسرائيل.

وكان ميلي قد أعلن في وقت سابق عن اعتزامه اعتناق الديانة اليهودية، وهو يدرس ذلك مع حاخامات في دولة الاحتلال الإسرائيلي ويقوم بزيارة المواقع اليهودية البارزة في القدس.

الفصائل الفلسطينية ترفض نقل سفارة الأرجنتين

وأدانت الفصائل الفلسطينية إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت هذا القرار تعديا سافرا على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، ومخالفا لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضا فلسطينية محتلة.

ودعت الفصائل الرئيس الأرجنتيني إلى العدول عن هذا القرار الظالم والخاطئ، الذي يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل الإسرائيلي في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته.