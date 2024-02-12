حادث يهز أمريكا.. امرأة تفتح النار من بندقية بشكل عشوائي داخل كنيسة في تكساس

أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى سماع أصوات إطلاق رصاص في كنيسة بولاية تكساس الأمريكية في وسط جنوبي البلاد.

وقال أحد شهود العيان إنه تم إطلاق حوالي 20 إلى 30 طلقة، وفق لما ذكرته قناة «أيه بي سي 13 هيوستن».

وكشفت السلطات الأمنية الأمريكية تفاصيل حادث إطلاق النار، وفي مؤتمر صحفي، قالت «شرطة هيوستن»، إن امرأة في أوائل الثلاثينيات من عمرها دخلت الكنيسة الواقعة على الجانب الغربي مسلحة ببندقية طويلة وترتدي معطفًا وحقيبة ظهر، وكانت برفقة طفل صغير يتراوح عمره بين 4 و5 سنوات وفتحت النار فور دخولها المبنى بشكل عشوائي.

اشتباك ضابطين خارج الخدمة مع المرأة

وأضافت الشرطة، أن ضابطين خارج الخدمة اشتبكا وأطلقا النار على المرأة، مما أدى إلى مقتلها في مكان الحادث، فيما أضافت السلطات، أن الطفل أصيب وهو في حالة حرجة بالمستشفى، كما أصيب رجل يبلغ «57 عاما» برصاصة في ساقه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الشرطة، أن شخصين ما زالا في المستشفى بعد إطلاق نار في كنيسة ليكوود التابعة لجويل أوستين في جنوب غرب هيوستن، فيما قام ضباط فرقة القنابل بتفتيش سيارتها وحقيبة ظهر المرأة ولم يعثروا على أي متفجرات.