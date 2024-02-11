«القاهرة الإخبارية»: مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار جنوب شرق إيران كتب: هانى حسن 11:12 ص | الأحد 11 فبراير 2024 صورة أرشيفية أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار جنوب شرق إيران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: وزير خارجية إيران يزور لبنان لبحث القضايا الإقليمية وسائل إعلام إيرانية: حجز طائرة تابعة لخطوط ماهان في الأرجنتين عاجل.. وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لحريق هائل في طهران وسائل إعلام إيرانية: ناقلة النفط تعرضت لهجوم من طائرة قادمة من لبنان وسائل إعلام إيرانية: استهداف مركز عمليات خاصة تابع للموساد بالعراق إيران القاهرة الإخبارية وسائل إعلام إيرانية بقلم هانى حسن