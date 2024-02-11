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«القاهرة الإخبارية»: مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار جنوب شرق إيران

كتب:

هانى حسن
11:12 ص | الأحد 11 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار جنوب شرق إيران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم هانى حسن