للعاملين بالقطاع الخاص.. «قوى النواب» تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة مجلس النواب، إن أي زيادة وجه بها الرئيس ستصرف في الأول من مارس المقبل بالزيادات الجديدة، سواء المرتبات أو المعاشات أو رواتب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وأوضح أن المجلس القومي للأجور سيجتمع لبحث زيادات العاملين بالقطاع الخاص قريبا.

توفير حزمة الحماية الاجتماعية للتخفيف

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة مجلس النواب في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» ، أن الحكومة تقوم بعدد من الإجراءات التي تعمل من خلالها على تنفيذ توجيهات الرئيس بتوفير حزمة الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتأثرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.