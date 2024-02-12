خطر وبائي جديد.. وفاة أول حالة مصابة بجدري ألاسكا في العالم

خطر جديد يداهم العالم بتسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بجدري ألاسكا في العالم، إذ أفادت وزارة الصحة في ولاية ألاسكا الأمريكية بوفاة رجل جراء الإصابة بفيروس جدري ألاسكا AKPV المعروف أيضا بـ«ألاسكابوكس» وكان الرجل يعيش في منطقة غابات في شبه جزيرة كيناي جنوب أنكوريج، وكان على اتصال دائم مع قطة ضالة.

وقال الرجل قبل وفاته، إنّ القطة التي كان يتبناها كانت تتغذى على الثدييات الصغيرة، مثل فئران الحقول وكان تسبب له العديد من الخدوش خلال اللعب معها، فيما كان الرجل يعاني من ضعف منظومة المناعة.

المتوفى واحد من 7 أشخاص مصابين بفيروسAKPV

ويعد الرجل المتوفى بالفيروس واحد من 7 أشخاص حاليًا مصابين بفيروس AKPV «جدري ألاسكا» في الولاية، والفيروس المكتشف في دم الرجل، ينتمي إلى نفس جنس الجدري وجدري القردة وجدري البقر، واكتشف لأول مرة عام 2015 لدى شخص بالغ في فيربانكس بألاسكا.

كان الاكتشاف الأولي لجدري ألاسكا لدى الماشية وبعدها انتقل إلى القوارض مثل الثدييات الصغيرة والزبابيات وفئران الحقول، ومنها إلى القطط، وهو ما يدفع العلماء للاعتقاد بان الفيروس انتقل من الثدييات الصغيرة إلى القطة التي كان يتبناها الرجل ومنها إلى هذا الرجل.