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«النواب» يناقش مشروع قانون تعجيل العلاوات لغير المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

كتب:

ولاء نعمه الله ومحمد يوسف
11:06 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وتنظم هذه المواد تعجيل موعد صرف العلاوات الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي، وأن يكون الحد الأدنى للزيادات من 1000 إلى 1200 جنيه.

كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

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