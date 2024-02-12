«المالية»: مصر من أوائل الدول تطبيقا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

اجتمع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع منال كورين، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركتهما في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي.

ميكنة المنظومة الضريبية

وأكد الوزير، الاستمرارية في تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية» وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.

السياسة الضريبية

وأضاف أن هناك وثيقة لـ السياسة الضريبية في مصر خلال الفترة من 2024/ 2030، يجرى طرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافى الاقتصادى.

الفاتورة الإلكترونية

أشار إلى أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إذ جرى إصدار نحو مليار فاتورة رقمية حتى الآن، وأصبح لدينا 40 ألف ممول مسجل من رواد التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.

وأشادت مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.