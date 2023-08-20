نقيب الممثلين: ملتزمون بواجباتنا الضريبية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن جميع الفنانين مع البلد ويشعرون بالعبء الملقي على عاتقها، وحريصون على الالتزام بواجباتهم الضريبية، مشيرا إلى أنهم كانوا من أوائل المهنيين الذين التزموا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف أن هناك تطور كبير في تعامل مصلحة الضرائب مع الممولين وخاصة بعد مشروعات التحول الرقمي والميكنة، فهناك جسور تواصل ممدودة مع كل القيادات بمصلحة الضرائب والتي تسعى بكل جد أن تقوم بحل المشكلات الضريبية أول بأول، وتقدم الوعي والدعم الفني اللازم.

إقامة وحدة تابعة لمصلحة الضرائب

وأضاف خلال خلال اللقاء الذي عقده رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورؤساء النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما بمقر المصلحة، أنه يعد مقترحا لمشروع يرفعه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية حول إقامة وحدة أو كيان تابع لمصلحة الضرائب المصرية يتعامل فقط مع أعضاء النقابات الفنية من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية وغرفة صناعة السينما، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم، وحل مشكلاتهم أول بأول بما يتناسب مع طبيعة العمل الخاصة بأعضاء هذه النقابات والتي تختلف عن غيرها من الأنشطة.

تقديم التيسيرات للفنانين

من جهة أخرى، أكد فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة حريصة على تقديم التيسيرات للفانيين، والعمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم مع المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن النقابات الفنية كانت من أوائل النقابات التي جرى عقد اجتماعات معها نظرا لمعرفتنا باختلاف طبيعة العمل بها عن أي مهنة حرة أخرى.

وأضاف رئيس المصلحة أنه جرى تخصيص مأمورية للتعامل مع أصحاب المهن الحرة وهي مأمورية المهن الحرة، والتي تتعامل مع أصحاب المهن الحرة ومنهم الفنانين، وكذلك الأمر بالنسبة لمركز كبار ممولي المهن الحرة.