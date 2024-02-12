القبض على مدير مبيعات في شركة أدوية بتهمة اختلاس 28 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية سابقا مقيم بمحافظة الدقهلية، استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المسؤول عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عمله لعملائها وتوريد قيمتها لخزينتها، واستولى على عقاقير طبية بإجمالي 28 مليون جنيه، وفي سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديا، زور مستندات منسوبة لإحدى الجمعيات على خلاف الحقيقة، تفيد ببيع تلك العقاقير لها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.