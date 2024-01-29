القبض على مقاول بتهمة اختلاس 10 ملايين جنيه من أموال الحكومة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن أنّ مالك شركة للمقاولات العمومية مقيم بمحافظة الشرقية، أبرم عقودا مع إحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري بإجمالي 14 مليون جنيه، وعقب استلامه قيمة العقود امتنع عن استكمال تنفيذها ورد 4 ملايين جنيه فقط، كما امتنع عن رد باقي المبلغ واستولى عليها دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.