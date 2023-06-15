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القبض على موظفة بأحد البنوك بتهمة اختلاس 1.5 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:44 م | الخميس 15 يونيو 2023
نقود - أرشيفية

نقود - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤولي أحد البنوك، بقيام موظفة بالبنك باختلاس مبالغ مالية من عهدتها.

وتبين من التحريات صحة الواقعة، وقيام المذكورة باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفي والاستيلاء على 1.5 مليون جنيه دون وجه حق، وضبطت المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تمّ التوصل إلى المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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