كاتب صحفي عن تهديد ترامب لحلفاء الناتو: واشنطن لا تعمل بمفردها

علق الكاتب الصحفي محمد العالم على تهديد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بتشجيع روسيا على مهاجمة حلفاء شمال الأطلسي «ناتو»، قائلا: «تصريحات ترامب فيها نوع من الاندفاع الذي لا يحافظ على الأمن القومي الأمريكي، لأن مثل هذه التصريحات خطيرة وتنبئ بمستقبل لن يكون على ما يرام بين الجانبين الأمريكي والأوروبي عندما يصبح ترامب رئيسا لأمريكا».

الولايات المتحدة وناتو بينهما مصالح مشتركة

وأضاف الكاتب الصحفي في مداخلة ببرنامج «صباح جديد» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية شروق وجدي: «بين الولايات المتحدة وناتو مصالح مشتركة دول كثيرة، إذ لا تعمل واشنطن بمفردها، ولكن تستمد قوتها من أطراف دولية عدة، وإذا لم تتواجد هذه الأطراف بنفس الصورة في الوقت الحالي، فإن أمريكا ستتأثر».

الولايات المتحدة ضمنت أمن ناتو

وتابع: «الولايات المتحدة ضمنت أمن ناتو من قبل مثلما ضمنت أمن دول كثيرة، وهذا واجب عليها ولا يمكنها الانفكاك عن هذا الواجب في التوقيت الحالي، لأن التحديات أكبر مما يتصوره ترامب نفسه، لذلك كان هناك رد فعل قوي حتى من الحزب الجمهوري نفسه، لأن هذه التصريحات تضر بالأمن القومي الأمريكي، كما أن البيت الأبيض استنكر هذه التصريحات».