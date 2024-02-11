تصريحات ترامب بشأن روسيا تثير أزمة في الولايات المتحدة.. والبيت الأبيض يرد

في تصريحات وصفت بالعنيفة، فوض رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، القوات العسكرية الروسية على ممارسة أي نشاط هجومي تجاه أي دولة عضو من أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، في حالة لم تدفع ما يكفي لميزانية الحلف، وجاء ذلك خلال تجمع انتخابي في مدينة «كونواي» بولاية ساوث كارولينا.

ترامب لأعضاء حلف الناتو: سأترك روسيا تفعل ما تريد

وأضاف «ترامب» أنه لن يحمي أي دولة عضو في «الناتو» لا تسدد المقرر دفعه لميزانية الحلف، مشيرا إلى أنه بدون المال لن تتمكن أمريكا من حماية أي أحد، وستترك أبواب الصراعات بين روسيا وغيرها على مصرعيه دون اتخاذ أي إجراء للحماية.

قائلا: «وقف أحد رؤساء دولة كبيرة، وذكر: حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، فهل ستحمينا؟ قلت: أنت لم تدفع، أنت متأخر عن السداد. قال: نعم، فقال ترامب لا، لن أحميك، في الواقع، أود أن أشجعهم على فعل ما يريدون»، وفقا لما ذكرته وكالة الشرق الأوسط.

رد البيت الأبيض على تصريحات «ترامب»

رفض البيت الأبيض تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى تشجيعه على محاربة روسيا لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأكد على أنها «مروعة‭‭‭ ‬‬‬وتفتقد إلى الصواب».

فيما علق المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، على تصريحات ترامب الأخيرة، قائلا ما يلي: «إن دعم الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر خطير، بالإضافة إلى أنه يعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي، فضلا عن اقتصاد الولايات المتحدة في الداخل والخارج إلى الخطر الكبير».

علاقة ترامب بأعضاء حلف الناتو خلال فترة رئاسته السابقة

تنص معاهدة الناتو على بند يضمن الدفاع المتبادل للدول الأعضاء في حالة تعرضها لهجوم، إلا أن علاقة ترامب ببعض الحلفاء في الحلف لم تكن جيدة خلال رئاسته للولايات المتحدة سابقًا، إذ وجه العديد من الانتقادات العلنية لعدد من الدول الأوروبية التي أتت مشاركتها في التزامات الناتو المالية ضئيلة مقارنة مع بلاده، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».