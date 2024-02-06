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معرض القاهرة الدولي للكتاب

بايدن: لا بد من وجود مسار عادل لطالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة

كتب:

حسن سمير
09:35 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مشروع قانون الهجرة المقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عادل، لكنه لن يتحرك للأمام بسبب دونالد ترامب، وسيتم توفير التمويل الذي طالبت به لتأمين الحدود الأمريكية.

وأضاف «بايدن»: «نواصل العمل على إصلاح نظام الهجرة، وأؤكد أهمية وجود مسار عادل لطالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة» حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

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