«النواب» يشكر الرئيس السيسي على حزمة الحماية الاجتماعية

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقراره بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافي، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال جبالي خلال الجلسة العامة اليوم: «أحلت إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية»، مشروع قانون مقدم من الحكومة، نظمت أحكامه حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

وتابع: «اجتمعت اللجنة المشتركة مساء أمس عقب الجلسة العامة، وتدارست مشروع القانون المشار إليه، وارتأت تقسيمه إلى 4 مشروعات قوانين منفصلة، وحسنًا ما فعلت اللجنة المشتركة؛ فمن أصول الصياغة التشريعية أن مشروع القانون يجب أن تتسق أحكامه وأن تجمعها وحدة عضوية واحدة».

وأضاف: «في إطار التعاون المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، وفي استجابة سريعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافق مع رؤية اللجنة المشتركة، مبديًا تقديره للجهد المبذول من المجلس فيما يجريه من أعمال، لذا تحية شكر خاصة وأنّه دائم الحرص على الاستجابة لمجلسكم الموقر، والتحية موصولة إلى النائب عادل عبد الفضيل؛ رئيس اللجنة المشتركة، مستشاري الأمانة العامة لمجلس النواب؛ لما بذلوه من جهد في ضبط وصياغة مشروعات القوانين المعروضة على المجلس في زمن قياسي».