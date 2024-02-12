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«النواب» يرفض إعفاء كبار السن من رسوم مراكز الشباب: تخاطب فئة معينة

كتب:

ولاء نعمه الله
11:51 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
المستشار حنفي الجبالي

المستشار حنفي الجبالي

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

وصوت المجلس في بداية الجلسة على رفض المقترح المقدم من عدد من النواب بشان إضافة مراكز الشباب للمادة 28 من مشروع القانون، ورد المستشار علاء الدين فؤاد قائلا: «بعد المراجعة يصعب إضافة المسنين إلى مراكز الشباب لأنها تخاطب فئة الشباب، وبالتالي سيتم الإبقاء على النص كما هو».

وتنص المادة على أن «تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أي أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذ».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.