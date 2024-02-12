المتحدث باسم «فتح»: نثمن موقف مصر الرافض للجرائم الإسرائيلية في غزة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنّ العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، بدأ بالفعل وهو جزء من مخطط الاحتلال لإبادة الفلسطينيين، مشيرا إلى أنّ الاحتلال يرتكب مجازر جماعية ضد 1.5 مليون فلسطيني في جنوب قطاع غزة.

وأضاف «دولة»، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّنا نثمن الموقف المصري الرافض للجرائم الإسرائيلية في غزة وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، وأن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة؛ للمضي في خطتها لاستهداف رفح الفلسطينية.