متحدث حركة فتح: مخطط الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وجود الشعب الفلسطيني

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، إن المخططات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تكشف أن الائتلاف اليميني المتطرف منذ أن اعتلى سدة الحكم في دولة الاحتلال، بدأوا يتحدثون صراحة عن مشروعات الاستيطان والضم وتهجير الفلسطينيين، للوصول في النهاية إلى «وهم إسرائيل الكبرى».

معركة مصير لـ«تديين» الصراع

وأضاف «دولة»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ هذه المعركة، التي أسماها اليوم بشكل واضح بأنها معركة الاستقلال الثانية، وأنها حرب وجود، يستهدفون من خلالها الشعب الفلسطيني، وبالتالي صارت لهم «معركة مصير»، لأنها تستهدف مستقبل وجود الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المخطط هو «صهيوني يميني تلمودي» محكوم بعقلية يمينية يعودون فيها، حتى الموجودين داخل مؤسسة الحكم، إلى رجال الدين، وبالتالي يذهبون إلى «تديين الصراع»، لذلك المعركة تحولت إلى صراع ديني على كل الجبهات، وضد كل ما هو فلسطيني.

جرائم إبادة جماعية في غزة

وبالنسبة للوضع في قطاع غزة، أكد المتحدث باسم حركة «فتح» أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي باتت واضحة للجميع، ويجري تنفيذها على شكل «مجازر إبادة جماعية، وتدمير لكل ما هو حي».

وكذلك في الضفة الغربية، هناك عدوان على كل المدن والقرى والمخيمات، وعلى المسجد الأقصى، وتصعيد في عملية الاستيطان، واعتداء وتنكيل متواصل على الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، بجانب التنكيل بمن يتم اعتقالهم وأهاليهم.