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«النواب» يوافق على تعديل قانون التأمينات والمعاشات

كتب:

محمد يوسف
01:27 م | الإثنين 12 فبراير 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وتعجيل الصرف بداية من مارس المقبل.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تستبدل بعبارة «كل عشرين عاما» الواردة بالمادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه عبارة «كل خمسة عشرة عاما».

ونصت المادة الثانية على أن ينشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول مارس 2024.

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