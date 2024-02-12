زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح، يرافقه النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب؛ للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي غزة، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

محافظ الشرقية يطمئن على مصابي غزة في مستشفى السعديين

اطمأن محافظ الشرقية على مصابي غزة واطلع علي التقارير الطبية الخاصة بهم، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لهم، مؤكدا توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم حتي تماثلهم للشفاء.

متابعة سير انتظام العمل بالعيادة الشاملة للتأمين الصحي

وخلال جولته بمدينة مشتول السوق حرص محافظ الشرقية على متابعة سير انتظام العمل بالعيادة الشاملة للتأمين الصحي بالمدينة، وتفقد عددا من أقسام العيادة وكذلك الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتأدية الخدمة الصحية والعلاجية بالشكل اللائق لأبناء المدينة.

والتقى بعدد من المرضى والمترددين علي العيادة، واستفسر منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مشددة على أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.