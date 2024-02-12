عضو «صحة الشيوخ» يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم إسرائيل في غزة

استنكر محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، الجريمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة جنوب رفح الفلسطينية، مؤكدا أنّ إقدام إسرائيل على تلك الخطوة يؤكد تنفيذ سياستها للتهجير القسري للفلسطينين خارج أراضيهم، خاصة وأنّ مدينة رفح تضم 1.4 مليون فلسطين نزحوا إليها باعتبارها آخر المناطق الآمنة.

وحذّر عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، في بيان صادر عنه، من تفاقم الأوضاع في المنطقة وتوسع دائرة الصراع جراء اجتياح وقصف قوات الاحتلال لجنوب رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ مصر حذّرت من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، ما ينتج عنه عدم استقرار المنطق، وهو أمر ستنعكس أثاره على كل دول العالم.

وأكد «البدري» موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها لحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة، مشددا على أنّ مصر قيادة وحكومة وشعبا يرفضون التهجير القسري للأشقاء، ولن يسمحوا بتصفية القضية على حساب دول الجوار.

وطالب «البدري» المجتمع الدولي بسرعة التدخل والتحرك لمنع إسرائيل من تماديها في ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة، منوها بأنّ مدينة رفح الفلسطينية تؤوي 1.4 مواطن نازح من مختلف أنحاء فلسطين، وشن عمليات عسكرية بها من شأنه إحداث كارثة إنسانية جديدة.