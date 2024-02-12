جامعة حلوان تفوز بالمركزين 1 و2 على مستوى العالم بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية

استطاعت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الفوز بالمركزين الأول والثاني، على مستوى العالم، خلال فعاليات يوم المخترعين في تايلاند بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا (IPITEX-2024).

فريق أنجاد بكلية الهندسة يحصد المركز الأول

وقد حصل فريق أنجاد طلاب كلية هندسة المطرية، قسم القوى الميكانيكية على المركز الأول، وفاز بالميدالية الذهبية لمشروع هيكسوديا (HEXODIA)، وهو عبارة عن روبوت صناعي يحل محل ماكينة الـCNC، يهدف لحل مشكلة هدر الوقت والخامات في الماكينات التقليدية.

كما فاز طلاب هندسة المطرية بالمركز الثاني، وحصدوا الميدالية الفضية عن مشروع انفيرنال (INFERNAL)، الذي يهدف لحل المشكلات البيئية المتعلقة بالنفايات البلاستيكية، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية على مستوى العالم.

يذكر أن الطلاب المشاركين هم: أحمد محمد جابر، وباسل ضياء الدين محمد، وعمر عبد الفتاح قطب، وزياد محمد صالح.

وشارك الطلاب في المعرض، بريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إشراف الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور وليد عبد الهادي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الموصلي بالكلية، ومحمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام، مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.