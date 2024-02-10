جامعة حلوان: إنشاء سجل لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لمشروعات التخرج

تبدأ جامعة حلوان، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، في تدريب طلابها على ثقافة الملكية الفكرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وضع خطة تستهدف تدريب جميع طلاب الجامعة، والبداية بتدريب 20 ألف طالب في الكليات التي بها مشروعات تخرج كمرحلة أولى، في كليات الهندسة بحلوان وهندسة المطرية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وشعب BIS ،FMI بكلية التجارة الخارجية.

إنشاء سجل لمشروعات تخرج الطلاب

وذكر «قنديل»، أنه لأول مرة ستنشئ جامعة حلوان سجلاً لمشروعات تخرج الطلاب، ليتم تكويدها ووصفها بشكل مختصر وملائم، واتخاذ إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمن يستوفي الشروط التي رسمها المشرع المصري، وسيتم منح الطلاب إفادة بمشروع تخرجهم لإثبات تاريخ تقدمهم به، ولحمايتهم بشكل مؤقت لحين استكمال إجراءات الحماية القانونية بمعرفة وحدة الملكية الفكرية بالجامعة.

وأكد الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أن رئيس الجامعة كلف المعهد بتدريب طلاب الجامعة، وسيركز برنامج التدريب على مفاهيم وأنواع وخصائص حقوق الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها، وكيفية حماية الاختراعات بموجب البراءات وحماية المؤلفات والرسومات والصور بموجب حق المؤلف، وكذلك كيفية حماية الحقوق المجاورة مثل حق الأداء العلني والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي.