مدبولي: مصر تواصل تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لم تغفل في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030» وجهود الدولة المصرية في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها مبادرة حياة كريمة مجتمعات قروية مستدامة، يُؤكد على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة بدبي، أن الدولة المصرية لها ريادة عالمية لتوطين النهج المكاني لأهداف التنمية المستدامة، من خلال تلك المبادرة التي تحقق 7 أهداف مجتمعة من أهداف التنمية المستدامة.