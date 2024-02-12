«تعليم الجيزة» توجّه بتحليل نتيجة طلاب صفوف النقل في الترم الأول

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، مدارس «المعرفة الرسمية لغات، كفرة نصار، الشهيد محمد السيد أحمد» التابعة لإدارة الهرم التعليمية، في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2023، حيث استقبله خالد عبدالحميد مدير عام الإدارة.

وهنأ سلومة، الطلاب والمعلمين بالفصل الدراسي الثاني، وتابع سير العملية التعليمية داخل الفصول، كما اطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس.

تحليل نتيجة الفصل الدراسي الأول

كما كلف وكيل وزارة التعليم بالجيزة، خلال جولته، مدراء العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب الضعيفة.

وشدد على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس، ووجّه مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والتنبيه على الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة.

كما شدد على أهمية غرس قيم المواطنة وروح الولاء للوطن وأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة من خلال الاهتمام بالأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية، وأشاد بالتربية الزراعية بمدرسة كفرة نصار، والجهد المبذول من قبل توجيه التربية الزراعية.