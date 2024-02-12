«التعليم» توجه المدارس بدعم صندوق رعاية الطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً للمديريات التعليمية لصدار تعليمات للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات بضرورة الالتزام بموافاة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر بمستحقاته بواقع 10.60 جنيه من كل طالب لصالح صندوق رعاية طلاب المدارس، وذلك تنفيذا للفقرة 4 من المادة الرابعة بالقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 وايداعها بحساب الصندوق رقم 1010001000017827 بنك مصر - فرع القاهرة.

صندوق رعاية طلاب مدارس مصر

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، إنّضه إيماءا من الخطاب تلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المدير التنفيذي لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر بشأن تنفيذ توصيات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.

وبناءا على القرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 لتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم عام وفني للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك حفاظًا على المركز المالي للصندوق حتى يتسنى لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر الوفاء بالتزاماته.