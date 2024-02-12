«تعليم الجيزة» توجّه بإعلان نتائج تظلمات الترم الأول في لوحة الإعلان بالمدرسة

وجّه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، بإعلان نتائج التظلمات للفصل الدراسي الأول فور الانتهاء منها عبر الموقع الإلكتروني للشهادة الإعدادية والنقل بالمدارس، في لوحة الإعلان بالمدرسة، والالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية.

وأكد وكيل وزارة التعليم في الجيزة، خلال جولته لمتابعة الفصل الدراسي الثاني، الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسي الثاني من أول يوم دراسي ومتابعة سد العجز من قبل التوجيهات بكل مادة، وتكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء حال حدوث أي كوارث طبيعية ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.

وأكد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا على سلامة وصحة الطلاب، مشيرا إلى الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأنّها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية.

كما شدد على اختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية والمتابعة اليومية للغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية، كما سيتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.