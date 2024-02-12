«الإدارية العليا» تؤجل النطق بالحكم في قضية المندوه لجلسة 26 فبراير

أجلت الدائرة الأولى، اليوم، فحصا بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن رقم 1452 لسنة 70 قضائية، المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، طعنًا منه على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، التي عقدت في يوم 20 أكتوبر الماضي، لجلسة 26 فبراير الجاري.

محكمة القضاء الإداري

وتقدم حسام المندوه بطعن أمام محكمة القضاء الإداري؛ لوقف قرار استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، وحكمت المحكمة برفض طعنه ما يهدد مركزه القانوني المكتسب كأمين للصندوق.

طعن المحكمة الإدراية العليا

ووفقاً لمسار الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، فإذا أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن من حسام المندوه وألغت حكم أول درجة فقد تحصن مركزه القانوني، وأصبح رسمياً أمين للصندوق، أما إذا رُفض الطعن فسيفقد منصبه، وتجرى انتخابات تكميلية على منصب أمين الصندوق، نظراً لوجود منصبٍ شاغر وهو منصب أمانة الصندوق.