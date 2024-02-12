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«الداخلية» تنظم ملتقى طلائع المناطق الحضارية الجديدة خلال مبادرة «كلنا واحد»

كتب:

يارا أشرف
02:49 م | الإثنين 12 فبراير 2024
الداخلية تنظم الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة

الداخلية تنظم الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة في مدينة بورسعيد، في إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس علدالفتاح السيسي.

ويأتي الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري، لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة.

وعلى مدار 3 أيام، استضافت قرية الشرطة ببورسعيد، شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، والتي انطلقوا منها يوميا للتعرف على معالم المدينة التاريخية ومنها المتحف الحربي، الذي يسطر تضحيات الشعب المصري بخاصة في مواجهاته للعدوان الثلاثي عام 1956.

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بقلم يارا أشرف