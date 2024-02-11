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الداخلية تواصل حملاتها وتضبط 691 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
10:50 م | الأحد 11 فبراير 2024
حملة أمنية - أرشيفية

حملة أمنية - أرشيفية

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية حجب سلع تموينية.

وتمكنت من ضبط قرابة 569 طن سلع تموينية متنوعة أبرزها «107 أطنان أرز، 56 طن دقيق، 45 طن سكر– 30 ألف عبوة سجائر – 438 ألف لتر مواد بترولية».

كما نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه.

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