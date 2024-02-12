سامح شكري: نرفض بكل السبل تهجير الفلسطينيين من غزة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مستوى الدمار والقتل للمدنيين في غزة غير مسبوق، ومصر ترفض بكل السبل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

تعزيز المصالح الإقليمية بين مصر وسلوفينيا

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السلوفينية: «نعمل على تعزيز المصالح الإقليمية المشتركة بين مصر وسلوفينيا، وناقشنا سبل دعم الطاقة والصادرات بين البلدين».

وأشار إلى أن دور سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية فعال للغاية، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مضيفا: «الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا، ويمثل انتهاكا للقانون الدولي، ولا يمكن قبول مزيد من الخسارة في أرواح المدنيين بقطاع غزة».