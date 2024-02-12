طبق دجاج بالزبدة يتسبب في خسائر بقيمة 240 ألف دولار.. ما القصة؟

بين أروقة محاكم دلهي العليا، قامت عاصفة طهوية بين سلسلتي مطاعم متنافستين، تدعيان أنهما اخترعتا طبق الدجاج بالزبدة «باتر تشيكن» الذي يُعد الأشهر في البلاد، وأصبح هذا الطبق موضوع الدعوى القضائية التي رفعتها إحدى أقدم سلاسل المطاعم في المدينة «موتي محل»، ضد منافسيها «دار ياغانج»، فما السبب؟.

نزاع على طبق الدجاج بالزبدة في الهند

صاحب «موتي محل» مونيش غوجرال البالغ من العمر 57 عامًا، من أحد الفروع للسلسلة بمدينة نيودلهي، «في الحقيقة نحن من ابتكرنا طبق الدجاج بالزبدة وطبق دال ماخاني وذلك شيء موثوق، مع العلم أننا لا نقول إن الأشخاص الآخرين لا يمكنهم تقديم الطبق ذاته، لكن لا يمكنهم أنهم يقولوا إنهم من ابتكروا الطبق»، مضيفًا أنه لن يسمح لأي شخص بسرقة تاريخهم، وفقً لما جاء في وكالة «france24».

تعويض 20 مليون روبية

سلسلة مطاعم «موتي محل» أقامت دعوى قضائية ضد «دار ياغانج» كونت من 2000 صفحة احتوت على أن منافسهم يزعم ابتكار طبق «باتر تشيكن» ووصفته اللذيذة بالدجاج والصلصة الحمراء وكريمة الطبخ الممزوجة بملعقة صغيرة من الزبدة، بالإضافة لـ«وصفة دال ماخاني»، طبق العدس الأسود ويقدم مع الصلصة والطماطم بالكريمة، ويطالبون المطعم بتعويض بلغ قدره لـ«20 مليون روبية، أي 240 ألف دولار»، كما طلب من المحكمة أن تمنع «دار ياغانج» من الادعاء بأن عائلته هي الرائدة في الوصفات المدرجة في الدعوى.

إذ أنها قصة يعود تاريخها لـ قرن من الزمان بالهند، وذلك قبل استقلالها وهذا خلاف حاد بين العائلات، صاحب «موتي محل» قال إن جده «كوندان لال جوجرال» وتعلم الطبخ بمتجر للحلويات والمشروبات ببيشاور «باكستان حاليًا»، وذلك قبل افتتاحه لمطعم عام 1920، إذ خطرت له أن يضيف الصلصة بالكريمة لقطع الدجاج التندوري المتبل بالبهارات، التي كانت مُعرَّضة لخطر الجفاف، وبعد تقسيم الهند وباكستان عام 1947 لدى تقسيم الهند وباكستان وذهب للهند، افتتح الشيف مطعم «موتي محل» وحوله لمؤسسة للطهي.

وقال مالك المطعم إنه كان من بين الزبائن الدائمين لمطعمهم، رئيس الوزراء السابق جواهر لال نهرو والرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون، إذ يصر على أن منافسيه سرقوا قصة عائلته، وقاموا بنسخ شعورهم ومظهرهم.