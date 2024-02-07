لو بتشتري عقار.. ما الفرق بين دعوى صحة التوقيع والصحة والنفاذ؟

يلجأ الكثير من المحتالين لاتخاذ بعض الطرق الملتوية للنصب علي مشتري الشقق أو الأراضي للحصول على مبالغ مالية دون أن تكون الشقة أو الأرض المبيعة مملوكة لهم، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية التأكد من سلامة أوراق العقارات، وأيضا أهمية دعوى الصحة والنفاذ وصحة التوقيع.

وللإجابة على هذه الأسئلة، قال عمرو عبد السلام المحام بالنقض، إنه يجب على المشتري إجراء بحث تسلسل المليكة للأرض أو الشقة المراد شراؤها، وأيضا مراجعة الوكيلات الصادرة عنها، بالتوجه إلى الشهر العقاري الصادر منه هذه التوكيلات لبيان مدى صحتها من عدمه.

دعوي صحة ونفاذ ناقلة للملكية

وأضاف عبد السلام في تصريحات خاص لـ«الوطن»، أنّ دعوى صحة التوقيع لا تثبت ملكية، بمعني أنها تثبت أن الُموقع علي العقد هوصاحب هذا التوقيع دن التطرق لمحتوى هذا العقد، أما دعوي الصحة والنفاذ فهي دعوي ناقلة للملكية.

دعوى صحة ونفاذ تستغرق مدة أطول

وأشار المحام بالنقض إلى أن دعوى صحة والنفاذ تستغرق وقتا أكبر من دعوي صحة التوقيع، نظرا لأنها دعوى إشهار ويتطلب بحث الملكية الرجوع للشهر العقاري بالتنسق مع المحكمة التي تنظر أمامها دعوي الصحة والنفاذ مما يجعلها تستغرق وقتً أطول.

ولفت المحام إلى أنه في كل الأحوال يجب اللجوء لمحام مختص في هذا الشأن لما له من خبرة في صياغة العقود ومراجعة الاوراق، والوقوف على مدى صحة الأوراق من عدمه.