جامعة أسيوط تتقدم 70 مركزا في تصنيف «يبوميتركس» العالمي خلال عام واحد

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ مواصلة الجامعة تقدمها في مجال التصنيفات الدولية، بتحقيقها إنجاز جديد؛ في ترتيبها الأكاديمي على مستوى جامعات العالم، في التصنيف الإسباني العالمي للجامعات «ويبوميتركس»؛ طبقاً لأحدث تقرير- نسخة يناير 2024، حيث احتلت جامعة أسيوط المرتبة 1149 عالمياً مقارنة بـ 1219 في نفس الشهر من العام الماضي، بتقدم 70 مستوى عن العام السابق.

جامعة أسيوط تفوقت في نشر المقالات العلمية

وأضاف أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن هذا التصنيف الأسباني، فقد حصلت الجامعة على المرتبة 26 على مستوي العالم العربي، و21 على مستوي الجامعات الافريقية؛ واصفاً ذلك بالخطوة المهمة في مسيرة الجامعة البحثية.

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أنّ هذا التقدم يعد استكمالاً لمسيرة نجاح الجامعة في مجال التصنيفات العالمية، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، والنشر الدولي من خلال دعم الباحثين، وتشجيعهم على نشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليًا ذات معامل تأثير عالي، إلى جانب النهوض بجودة مخرجات الجامعة البحثية، وتعزيز التعاون الدولي مع دور النشر العالمية في مجال البحث العلمي، معربًا عن أمله في زيادة ترتيب الجامعة في التقييم المقبل.

تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات

ومن جهته؛ أوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي؛ أنّ تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات؛ هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية؛ إذ يغطي أكثر من 31 ألف جامعة ويُنشر منها 16 ألف جامعة، مضيفاً أن هذا التصنيف يصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح، وهو تقييم نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال تواجدها على شبكة الانترنت.