مفوض «الأونروا» يحذر: حالة هلع من هجوم إسرائيلي وشيك على رفح الفلسطينية

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، أنه تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس إلى قطاع غزة، وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين، وجاء ذلك في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

بوادر مجاعة في شمال قطاع غزة

وأوضح «لازاريني»، خلال مؤتمر صحفي له من «بروكسل»، أن هناك نقصا في الغذاء وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة، مشددًا على أنهم اقترحوا وجود رقابة دولية على المساعدات المقدمة إلى الوكالة.

وقف عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات

وأضاف أنه لا توجد جهة في غزة ستكون قادرة على توفير خدمات التعليم للأطفال في القطاع مثلما تفعل أونروا، مؤكدًا أن هناك حالة هلع كبيرة في غزة من النتائج المحتملة لهجوم إسرائيلي وشيك في رفح، منوهًا بأن وقف عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

وتابع: «أوقفنا 12 موظفًا عن العمل في قطاع غزة رغم غياب الأدلة على اتهام إسرائيل لهم».