استشهاد فلسطينية داخل مستشفى بغزة.. ومشروع قانون إسرائيلي لوقف «الأونروا»

استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون، برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل «مجمع ناصر الطبي» في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، شابا يدعى حسن إبراهيم السيد من جنين «شمالا»، واستولت على مركبة لآخر يدعى أحمد إبراهيم أبو أرميلة من يعبد.

من جانبها، نشرت قناة «المملكة» الأردنية مقطع فيديو يوثق عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، أثناء مشاركته في الإنزال الجوي الأخير في 6 فبراير الجاري، الذي قامت به القوات الأردنية لتقديم المساعدات لقطاع غزة، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سياسيا، صادقت «لجنة الدستور والقضاء» في «كنيست» الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» في القدس المحتلة، فيما قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المفاوضين الذين يعملون على إطار اتفاق على عدة مراحل لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة حققوا تقدما حقيقيا في الأسابيع الماضية.

مدتها 45 دقيقة.. مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، مكالمة هاتفية، استغرقت 45 دقيقة مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما شدد رئيس الإدارة الأمريكية، خلال الاتصال على أن «واشنطن» لا تدعم في ظل الظروف الحالية تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.