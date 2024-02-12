طقس «عيد الحب» في المحافظات.. أجواء باردة وسقوط أمطار

حذرت غرف عمليات 15 محافظة، من طقس عيد الحب يوم الأربعاء المقبل، إذ سيكون الجو ممطرًا في تلك المحافظات نتيجة سوء أحوال جوية، بدءًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع الجاري، الأمر الذي يحتاج إلى اختيار مكان مناسب للاحتفال لسكان تلك المحافظات.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل طقس عيد الحب 15 محافظة، إذ سيكون ممطرًا وباردًا، بحسب الإعلان الرسمي من غرف عمليات المحافظات.

معدل سقوط الأمطار على المحافظات في عيد الحب

ويشهد يوم عيد الحب، توقعات بسقوط الأمطار على المحافظات بحيث تكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري حتى القاهرة وشمال الصعيد.

15 محافظة تضربها الأمطار في عيد الحب

- القاهرة الكبرى

- دمياط

- الجيزة

- وسط سيناء

- بني سويف

- المنيا

- الفيوم

- كفر الشيخ

- بورسعيد

- السويس

- الإسماعيلية

- الإسكندرية

- البحيرة

- القليوبية

- الدقهلية

- المنوفية

درجات الحرارة في المحافظات في «عيد الحب»

وتشهد درجات الحرارة على محافظات مصر، 14 فبرابر الجاري، انخفاضًا مستمرًا، إذ تسجل الدرجات الصغرى كالتالي:

- القاهره الكبرى 11 درجه مئوية

- الوجه البحري 11 درجة مئوية

- السواحل الشمالية بما فيها الإسكندرية ومطروح 11 درجة مئوية.

فيما يزداد الوضع برودة وقتها في محافظات الصعيد، التي تشهد انخفاض درجات الحرارة ليلا، وتتمثل في التالي:

- جنوب سيناء 13 درجة مئوية

- شمال الصعيد 7 درجات مئوية

- جنوب الصعيد 10 درجات مئوية