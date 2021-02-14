طقس عيد الحب مناسب للعشاق: دافئ نهارا والرياح معتدلة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشات القناة الأولى، الفضائية المصرية، و«on»، والذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، حالة الطقس في عيد الحب، حيث يكون مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على الجنوب.

الطقس ليلا شديد البرودة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ الطقس ليلًا سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على الجنوب.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14 فبراير 2021

القاهرة العظمى 21 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12.

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 10.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 11.

العريش العظمى 21 والصغرى 9.

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 7.

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18.

الغردقة العظمى 26 والصغرى 15.

بني سويف العظمى 22 والصغرى 10.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 8.

قنا العظمى 27 والصغرى 12.

الأقصر العظمى 24 والصغرى 13.

أسوان العظمى 29 والصغرى 14.