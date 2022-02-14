الأرصاد تكشف طقس عيد الحب.. معتدل الحرارة وأمطار بالسواحل الغربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك حالة من الاستقرار في درجات الحرارة، مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، دون وجود أي ظواهر جوية غير عادية، باستثناء الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر، ما يشجع على الاحتفال بعيد الحب اليوم، خارج المنزل، للاستمتاع بطقس معتدل ودافئ خلال ساعات النهار.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حاليا أجواء شتوية هادئة، بجميع محافظات ومدن الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وترتفع بشكل طفيف على جنوب البلاد، وأن طقس عيد الحب اليوم، لا يشوبه أي ظواهر مناخية مختلفة عن الأيام الماضية، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية، غير مؤثرة على الإطلاق.

طقس عيد الحب

وأشارت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك زيادة فى معدلات ظهور أشعة الشمس خلال ساعات النهار، ما يتيح الاستمتاع بطقس عيد الحب خلال ساعات النهار، خاصة بالقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمي ما بين 20 و18 درجة مئوية، فى حين تصل إلى 26 درجة على بعض محافظات جنوب الصعيد، ويكون الطقس مائل للدفيء على محافظات شمال الصعيد.

وتابعت «غانم»، أنه مع بداية ساعات الليل، سيصبح طقس عيد الحب ، بارد على كافة أنحاء الجمهورية، فى حين يصبح شديد البرودة إلى حد الصقيع على محافظات وسط سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 20- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20- 10

دمنهور 20- 10

بلطيم 19- 11

مطروح 18- 11

السلوم 18- 10

سيوة 18- 06

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 19- 10

السويس 19- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 11

رأس سدر 23- 11

نخل 19-00

نويبع 22- 16

طابا 20- 14

كاترين 15- 02

الطور 21-10

شرم الشيخ 23-15

الغردقة 23- 13

مرسى علم 22- 12

الفيوم 21- 05

بني سويف 21-07

المنيا 21-07

أسيوط 21- 06

سوهاج 22-06

قنا 26- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 27- 10

إدفو 26-10

أبوسمبل 23-12

الوادي الجديد 24- 08

شلاتين 25- 12

أبورماد 25- 13

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.