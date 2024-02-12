تفاصيل إطلاق 16 ورشة فنية ضمن مشروع «أهل مصر» في أسوان

قالت لميس الشرنوبي، مدير مشروع «أهل مصر»، أنّ المشروع سعى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن ورعاية الموهوبين في المحافظات الحدودية، ويعد أحد أهم مبادرات وزارة الثقافة في إطار برامج العدالة الثقافية، إذ يستهدف ثلاث فئات عمرية هي «المرأة والشباب والأطفال».

وأكدت «الشرنوبي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المشروع يشهد في الوقت الحالي، سلسلة من الورش الفنية والثقافية بمسرح فوزي فوزي في أسوان، بنحو 16 ورشة، بمشاركة متخصصين في كل مجال، إذ قدم المخرج ياسين الضو، ورشة التمثيل، التي تضمنت شرحًا مبسطًا عن المسرح وكيفية تحقيق التناغم والمشاركة الجماعية بين الأطفال.

ورش كتابة السيناريو

وأوضحت أنّ ورشة كتابة السيناريو، قدمها السيناريست وليد كمال، بتدريب المشاركين على مهارات التخيل والتفكير الإبداعي، وتطوير قدراتهم في كتابة السيناريو والتعبير عن الأفكار الشخصية.

وأشارت مدير المشروع إلى أنّ ورشة صناعة الفيلم، قدمها المخرج حامد سعيد، وتحدثت عن مراحل صناعة الفيلم وأهميتها، مشجعًا المشاركين على تطبيق المهارات المكتسبة في صناعة أفلامهم الخاصة، فيما قدم ورشة التصوير الفوتوجرافي، خبراء في هذا المجال، وتعليم الأطفال كيفية استخدام الكاميرات والتصوير بواسطة الهواتف المحمولة.

تشجيع الأطفال على صناعة الأفلام

وتشمل الورش الأخرى، تشجيع الأطفال على تطبيق المهارات المكتسبة في صناعة أفلامهم الخاصة، إلى جانب ورشة التصوير الفوتوجرافي، التي تعلم الأطفال فن التصوير.