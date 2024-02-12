وزيرة الثقافة تبحث مع رئيس هيئة الترفيه السعودية سبل التعاون

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المستشار ترك آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية؛ لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة، بحضور السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وزيرة الثقافة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالمستشار تركي آل الشيخ في القاهرة، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأضافت أن اللقاء تناول سُبل دعم التعاون المشترك في عدة مجالات وآليات التنفيذ بشراكة ثلاثية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مجالات المسرح والسينما والغناء.

مد أواصر التعاون

من جانبه، أكد المستشار تركي آل الشيخ، حرصه على مدّ أواصر التعاون مع وزارة الثقافة خلال الفترة المقبلة، من خلال برنامج أنشطة مقترح أقامته بين القاهرة والرياض يشمل تقديم عروض مسرحية بنصوص مصرية، وحفلات موسيقية وغنائية بين البلدين.

وأكد أن مواسم الرياض السعودية تعتمد في معظم فعالياتها على كوادر فنية مصرية في العزف والغناء والإخراج بمشاركة كبار الفنانين المصريين.