تركي آل الشيخ يشيد بـ«الاختيار 3»: ملحمي يشرح أوقاتا مهمة في تاريخ أمتنا

أشاد تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بمسلسل «الاختيار3»، الذي يعرض طوال شهر رمضان المبارك، ويتناول مرحلة مهمة وحرجة من عمر الدولة المصرية.

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، في منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، «شابوه لمنتجين مسلسل الاختيار 3 والشكر لمن سمح لهم ووفر لهم هذه الإمكانات.. عمل ملحمي يشرح أوقاتا مهمة وعصيبة في تاريخ أمتنا».

تركي آل شيخ: يحق لكل مصري الفخر بقيادة وجيشه البطل وضباطه الشجعان

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية: «يحق لكل مصري الفخر بقيادته وجيشه البطل وضباطه الشجعان.. وتحية اجلال وتقدير للرئيس السيسي وللمرحوم البطل المشير طنطاوي وللواء عباس كامل الرجل الأمين المخلص لقائده وبلده».

مسلسل «الاختيار 3» يشهد أحداثا درامية جديدة مشوقة وساخنة

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «الاختيار 3» أحداثا درامية جديدة مشوقة وساخنة، وحملت الحلقة الثالثة من المسلسل اسم «أخونة الدولة»، والتي بدأت بزيارة المرشد الإخواني محمد بديع لوزير الدفاع في هذا التوقيت من تاريخ مصر، والذي كان يشغل هذا المنصب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ويحدثه عن حب الشعب المصري له كثيرا والحديث حول عجز جماعة الإخوان المسلمين من الانضمام لصفوف الجيش، ليرد وزير الدفاع عليه بكل قوة وحزم ويحذره من تدخل أعضاء وقيادات جماعة الإخوان في أمور لا تخصهم، ويتدخلو في أجهزة الدولة وأعمال أجهزة الدولة.

تسجيلا بالصوت والصورة للقيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح

وكان من ضمن الأشياء التي أظهرتها حلقة الأمس من مسلسل الاختيار3 هي تلون الإسلاميين جميعا، حيث تم إذاعة تسجيلا بالصوت والصورة للقيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية عبد المنعم أبو الفتوح، المحبوس حالياً على ذمة عدة اتهامات في قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب، وهو يتحدث عن الجيش المصري وقياداته مؤكدا على أنه يفضل تولي رئيس خلفيته عسكرية على اختيار أحد شخصيات الجماعة قائلا: «أنا والله لو بختار بينه (مرشح الإخوان) وبين أي حد من حضراتكم، هدي صوتي لأي واحد فيكم، من غير ما أفكر، من غير ما أفكر، بما فيهم المشير طنطاوي».