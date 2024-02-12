تركي آل الشيخ: مصر منارة فنية على مستوى العالم

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة لا يمكن أن تقلل من مصر بأي شكل، فالسعودية تكن كل الاحترام والتقدير لشقيقتها مصر.

وأضاف آل الشيخ خلال لقاء له بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مصر تلعب دورا رياديا كبيرا، مشددا على أنها منارة فنية تاريخيا وحضاريا على مستوى العالم، لافتا إلى أن الفن المصري لغته تفهم من محيطه، وأن المملكة حريصة على علاقاتها مع مصر.

ولفت رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، إلى أن 50% من المكرمين في مهرجانات المملكة من مصر.