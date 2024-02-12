اللواء نصر سالم: أي عملية عسكرية على رفح الفلسطينية ستكون مجزرة وكارثة

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بالأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مربع مدينة رفح الفلسطينية لا يتعدى الـ60 كيلومترا، وبه أكثر من 1.5 مليون مواطن فلسطيني، ما يعني أن أي عملية عسكرية به، ستكون مجزرة وكارثة إنسانية كبرى، مشددًا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على استعداد بالقيام بأي عملية انتحارية، حيث إنه ليس أمامه بديل والتراجع يعني الفشل.

إسرائيل لا تلقي بالا لأي تصريحات خارجية

أوضح «سالم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن إسرائيل لا تلقي بالا لأي تصريحات خارجية، منوهًا بأن نتنياهو أمامه تنفيذ أي عملية بأي شكل، وخروج رهائن قد يشجعه على عملية أخرى في رفح، ولن يستمع إلى العقل أو يخضع لتصريحات المجتمع العالمي.

وشدد على أن إسرائيل في حال ضمانها النجاح على الأرض، فإنها لن تتوقف عن التحرك لعملية عسكرية في رفح الفلسطينية، موضحًا أن نجاح إسرائيل في تحرير 2 من الرهائن، ليس بالطبيعي أن ينجح في تحرير باقي الرهائن، لكن من الممكن أن يدفع بباقي الرهائن إلى التهلكة.