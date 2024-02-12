«خارجية النواب» تقيم المواقف الأوروبية تجاه الحرب في غزة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا، اليوم، برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة، بحضور السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية؛ لمناقشة المواقف الأوروبية المختلفة من الحرب في غزة.

واتخذت اللجنة عدة قرارات أبرزها:

- تجميد إنشاء جمعية الصداقة البرلمانية مع الجانب الألماني.

وضوح موقف البرلمان الألماني من الحرب

- توجيه وزارة الخارجية نحو عدم ترتيب أي زيارات أو لقاءات بأعضاء البوندستاج الألماني مع اللجنة لحين وضوح موقف البرلمان الألماني من الحرب في غزة.

- الإشادة بالوفد البرلماني الفرنسي والذي زار مصر مؤخرا وزار معبر رفح وموقفه المشرف.

- ووجهت اللجنة التحية للشعوب الأوروبية التي خرجت في تظاهرات حاشدة تندد بممارسات الاحتلال وتطالب بوقف إطلاق النار حيث شُكلت ضغطا متزايدا على حكومتها لاتخاذ مواقف أكثر وضوحا نحو الاضطلاع بمسئوليتها وفق أحكام القانون الدولي، وأكدت اللجنة أن اتساع رقعة النزاع سوف يكون له مردود على السلم والأمن الدوليين.

- إلى جانب عدد من القرارات الأخرى، التي تخص المواقف الأوروبية.

وقف كامل لإطلاق النار

وكانت اللجنة قد تابعت في اجتماعها اليوم المواقف الأوروبية المختلفة من الحرب في غزة وقد أعادت اللجنة التأكيد على الثوابت التي تستند إليها من ضرورة دعوة كافة البرلمانات إلى الضغط نحو وقف كامل لإطلاق النار وعدم تزويد إسرائيل بالسلاح في المرحلة الراهنة وأن خلاف ذلك يعتبر شريك إسرائيل في الحرب والإبادة الجماعية.